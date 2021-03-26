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11:21 26.03.2021

Заседание Консультационного комитета президентов Украины и Польши пройдет 29 марта

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В понедельник, 29 марта, в формате видеоконференции состоится XXІX заседание Консультационного комитета президентов Украины и Польши, сообщает пресс-служба президента Украины в пятницу.

"Во время заседания будет обсуждаться состояние реализации договоренностей, достигнутых на уровне президентов Украины и Республики Польша, а также широкий круг вопросов двустороннего и регионального взаимодействия, в частности в сфере безопасности, энергетической и экономической сферах", - сообщают в Офисе президента.

Там отмечают, что также планируется согласовать график двусторонних контактов на высшем уровне в 2021 году.

"Сопредседателями Комитета является заместитель руководителя Офиса президента Украины, уполномоченный президента Украины в Консультационном комитете Игорь Жовква и уполномоченный президента Республики Польша по вопросам создания Бюро внешней политики Кшиштоф Щерский", - резюмируют в ОП.

Теги: #консультации #польша #украина
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