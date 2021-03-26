Кулеба пообещал, что после деоккупации Крыма права украинцев на их землю будут восстановлены

После деоккупации Крыма права на землю проживающих там граждан Украины будут восстановлены, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Министерство иностранных дел сразу сделало заявление по поводу этого ничтожного указа российского президента. Он является продолжением политики притеснений и вытеснения граждан Украины с оккупированного полуострова с параллельной - давайте будем откровенными - руссификацией Крыма", - сказал глава МИД Украины на онлайн-брифинге в пятницу.

Он подчеркнул, что все подобные попытки вытеснения являются "заведомо провальными"

"Что бы ни делала Россия, Крым все равно вернется, и все акты, которые были приняты РФ за годы оккупации, просто исчезнут в истории. Права законных собственников на земельные участки будут, безусловно, восстановлены после возобновления суверенитета нашего государства в Крыму", - отметил Кулеба.

По его словам, сейчас очень важно, чтобы собственники земельных участков сохраняли все документы, которые подтверждают право их собственности, и любые документы, которые будет навязывать им РФ взамен.

Кроме того, Кулеба добавил, что вопрос лишения украинцев права собственности на земельные участки в Крыму добавлен в перечень вопросов, которые будут в фокусе внимания "Крымской платформы".

"Одномоментного решения для этой проблемы нет, но решение будет обязательно найдено и все права будут возобновлены", - заверил он.

Указ президента России о том, что большая часть Крыма и г.Севастополь добавлены в перечень приграничных территорий Российской Федерации, где иностранным гражданам запрещено владеть землей, вступил в силу 20 марта 2021 года, через год после его принятия.