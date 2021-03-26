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10:58 26.03.2021

Границы 104 стран открыты для украинцев – глава МИД

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Границы 104 стран открыты для украинцев – глава МИД

Для путешествий украинцев на данный момент открыты 104 страны мира, куда можно попасть при условии соблюдения определенных правил, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Сейчас для граждан Украины открыты 104 страны. Напомню, что 19 февраля на брифинге таких стран было 95, то есть за месяц мы добавили в этот список 9 стран. 104 страны, куда при условии соблюдения определенных правил, украинцы могут сейчас попасть", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в пятницу.

Он отметил, что свои границы для украинцев открыли Исландия, Черногория, Гаити, Гайана, Бангладеш и Габон.

"Условия въезда, безусловно, могут включать соблюдение противоэпидемических требований. Потому прошу вас надлежащим образом проверять все правила въезда, сделать это вы можете на нашем сайте, который мы создали для вас - tripadvisor.mfa.gov.ua", - пояснил министр.

Кроме того, глава МИД Украины призвал удержаться от поездок, если на то нет крайней необходимости, а путешествуя, придерживаться максимальных мер безопасности.

Теги: #украина #путешествия
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