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10:53 26.03.2021

Кулеба: критика вакцины CoviShield безосновательна

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Кулеба: критика вакцины CoviShield безосновательна

Критика вакцины CoviShield (AstraZeneca) от COVID-19 является безосновательной, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Я могу подтвердить, что критика вакцины CoviShield является безосновательной. Мы анализировали эти волны обвинений в адрес этой вакцины, и, в принципе, есть основания считать, что ведется целенаправленная информационная атака именно на вакцину CoviShield, которая происходит в разных странах мира", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в пятницу.

В то же время украинский министр поблагодарил индийских коллег за то, что состоялась поставка первой партии вакцины в Украину.

"Мы уже должны были бы получить и следующие партии, но, действительно, на данный момент экспорт вакцины CoviShield из Индии поставлен на паузу. Я не буду вдаваться в причины этого решения, некоторые из них являются публичными и уже были озвучены в мировых медиа, некоторые являются непубличными, но факт является фактом: экспорт вакцины CoviShield поставлен на паузу, и это касается не только Украины, но и других стран мира, которые купили эту вакцину, в частности это такие страны, как Канада или Бразилия", - указал Кулеба.

Теги: #covishield #кулеба #критика
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