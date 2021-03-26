Ограничения по высадке/посадке пассажиров в Черновицкой, Ивано-Франковской, Житомирской и Закарпатской областях продлены до 6 апреля – "УЗ"

АО "Укрзализныця" (УЗ) обновило информацию о движении поездов в областях Украины, объявленных "красными зонами".

Как сообщается на сайте компании, в частности, в Николаевской области до 1 апреля включительно ограничений высадки-посадки не будет, но ситуация может измениться в связи с динамикой заболеваемости в регионе.

Во Львовской области высадка и посадка пассажиров не ограничены как минимум по 30 марта включительно, в зависимости от развития эпидемиологической ситуации в регионе.

В Киеве и Киевской области, а также Сумской и Одесской областях ограничений высадки-посадки нет.

В Черновицкой, Ивано-Франковской, Житомирской и Закарпатской областях ограничения по продаже билетов, а также высадке-посадке продлены до 6 апреля включительно. При этом в УЗ отмечают, что компания следит за динамикой заболеваемости в регионах и готова как назначению спецрейсов по согласованию с Минздравом, так и к восстановлению полноценного пассажирского сообщения в этих регионах.