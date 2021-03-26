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10:24 26.03.2021

Государство обеспечит всех вакциной от COVID-19 для повторной иммунизации – Ляшко

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Государство обеспечит всех вакциной от COVID-19 для повторной иммунизации – Ляшко

Государство обеспечит всех вакциной от COVID-19 для повторной иммунизации, сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу.

"Минздрав гарантирует, что вакцина для повторной иммунизации будет доступна всем. Повторную вакцинацию мы планируем проводить в 20-тых числах мая", - сказал он.

По его словам, повторную вакцинацию в Украине будут проводить на 12-ю неделю.

"Мы строили свою стратегию так, чтобы использовать 250 тыс. доз вакцины из 500 тыс. поставленных на протяжении первых 28 дней и на 29-й день вернуться к повторной вакцинации. Но ВОЗ опубликовала информацию, что наибольшая эффективность повторной вакцинации - на 8-12-ю недели. В Украине будут проводить повторную вакцинацию на 12-ю неделю", - сказал он.

Замминистра также отметил, что пока нет информации о возможности взаимозамещения разных вакцин. в то же время для повторной вакцинации можно использовать одну вакцину, изготовленную на разных площадках.

Ляшко подчеркнул, что люди могут заболеть после вакцинации, но в таком случае течение болезни будет легким или средней тяжести.

Теги: #вакцинация #доза
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