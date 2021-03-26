За сутки в Украине от коронавируса привили более 18,7 тыс. человек

За прошедшие сутки от коронавирусной болезни в Украине вакцинировали 18 738 человек, лидерами по количеству сделанных прививок являются Киев (1 850 прививок за сутки), Киевская и Днепропетровская области (по 1 380), а также Винницкая (1 150) и Сумская (1 100) области.

Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook в пятницу, с начала прививочной кампании в Украине привито уже 174 325 человек.

"Из них получили 1 дозу - 174 324 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 1 человек", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в лист ожидании на вакцинацию записались уже 349 713 человек.

Меньше всего прививок за сутки сделали в Хмельницкой области (всего 240). В среднем же по регионам диапазон вакцинаций колеблется в пределах 280-1000 прививок за сутки.