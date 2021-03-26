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09:35 26.03.2021

Семьи Медведчука и Козака в период оккупации Крыма получили контроль над крупным нефтяным бизнесом в РФ – СМИ

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Семьи Медведчука и Козака в период оккупации Крыма получили контроль над крупным нефтяным бизнесом в РФ – СМИ

Весной 2014 года, в период оккупации Крымского полуострова т.наз. зелеными человечками, подконтрольными России, семьи действующих народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака (фракция ОПЗЖ) за 40 тысяч долларов приобрели 42% акций "Новошахтинского завода нефтепродуктов" в Ростовской области.

Как сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на совместное расследовании программы "Схемы" (проект "Радио Свобода" и UA:Перший) и международного проекта расследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) "Российские деньги, украинская политика", начиная с 2014 года и по сей день "Новошахтинский завод нефтепродуктов" обеспечил обеим семьям дивиденды в размере более 100 млн долларов.

"Официальные документы кипрских компаний, которые проанализировали журналисты, свидетельствуют о том, что 27 февраля 2014 года, в день захвата парламента Крыма так называемыми "зелеными человечками", семьи Виктора Медведчука и Тараса Козака стали совладельцами "Новошахтинского завода нефтепродуктов" в Ростовской области, получив 42 процента предприятия за 40 тысяч долларов", - говорится в расследовании.

В нем отмечается, что семьи также получили под контроль 60% фирмы "НЗНП Трейд", которая на тот момент уже имела лицензию на разработку Гавриковского нефтяного месторождения в России за 1000 долларов. Запасы этого крупного месторождения оцениваются в почти 137 млн тонн нефти.

"Уже на пятый день после завершения Революции достоинства Виктор Медведчук получил мощный источник финансирования своей политической деятельности, некую "российскую кормушку", которая ежегодно обеспечивала его миллионами долларов. Причем, обошлась она Медведчуку и его соратникам в символическую сумму. Даже дешевле, чем задекларированный сервиз Faberge его жены", – сообщают журналисты.

Они отмечают, что данная сделка выглядит как договоренность о передаче актива кому-то за очень незначительную сумму.

"Похоже, что ценный актив перешел в собственность, и, согласно документам, оплата за это, кажется, дико непропорциональна ценности акций, которые были переданы", – прокомментировал журналистам эти соглашения британский эксперт по финансовым операциям и противодействию отмыванию денег Грэм Бэрроу.

Сообщается, что и "Новошахтинский завод нефтепродуктов", и "НЗНП Трейд" до того, как перешли под контроль семьям Медведчука и Козака, принадлежали российскому миллиардеру Сергею Кислову.

"Завод, который дает миллионные дивиденды, в который Кислов инвестировал миллионы долларов, был продан компаниям Лавренюк и Марченко (жены Козака и Медведчука – ИФ) за сумму около 40 000 долларов, это почти даром", – отметила в комментарии журналистам аналитик ОО «Центр противодействия коррупции» Антонина Волкотруб, проанализировав документы.

Журналисты сообщают, что ни один из фигурантов расследования на вопросы о продаже завода так и не ответил.

Как сообщалось, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о персональных санкциях против нардепа Тараса Козака, которым фактически заблокировал деятельность трех телеканалов – "112 Украина", Newsone и ZIK, связанных с одним из лидеров партии "ОПЗЖ" Виктором Медведчуком.

Согласно решению, персональные специальные экономические и другие ограничительные меры будут применяться, в частности, к Тарасу Козаку и юридическим лицам "Ариадна ТВ", "Новый формат ТВ", "ТВ Выбор", "Телерадиокомпания "112 ТВ", "Лидер ТВ", "Партнер ТВ", "Новости 24 часа", "Новые коммуникации".

19 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел персональные санкций против Медведчука и его супруги Оксаны Марченко, а также связанных с ними компаний, из-за финансирования ими терроризма, 20 февраля президент Украины указом ввел его в действие.

Теги: #козак #рф #медведчук #бизнес
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