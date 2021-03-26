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09:13 26.03.2021

ЕС к лету должен стать лидером в производстве вакцин от коронавируса - Макрон

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ЕС к лету должен стать лидером в производстве вакцин от коронавируса - Макрон

Страны ЕС до лета должны стать мировым лидером по производству вакцин от коронавируса COVID-19, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Мы рассмотрели все возможности по наращиванию производства в ЕС заказанных нами доз вакцин. Мы хотим к лету стать континентом, который производит больше всех в мире вакцин", - приводит слова Макрона газета Le Figaro. Так президент Франции прокомментировал итоги обсуждения темы COVID-19 на саммите ЕС.

Кроме того, Макрон отметил, что нацелен на то, чтобы все взрослое население Франции до конца лета получило возможность привиться от коронавируса.

Европейским странам нужно принимать меры, чтобы не зависеть от других в вопросе вакцин от COVID-19, заявил Макрон.

"Нам нужен суверенитет в этом вопросе. Мы должны быть в состоянии производить вакцины. Сейчас мы работаем над тем, чтобы быть готовыми производить вакцины второго поколения (от коронавируса - ИФ)", - приводит слова Макрона газета.

По его мнению, "мы столкнулись с мировой войной нового типа, имея дело с действиями России и Китая, пытающихся через поставки вакцин получить влияние".

Макрон предупредил, что коронавирус никуда не денется, и борьбу против него нужно будет продолжать. "Вирус будет здесь. Он будет распространяться, мутировать, и нам предстоит реагировать на это. Сейчас мы работаем над тем, чтобы ЕС был способен противостоять этим штаммам вируса", - сказал президент Франции.

Теги: #ес #вакцина #макрон
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