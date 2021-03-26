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08:28 26.03.2021

В Украине число инфицированных COVID-19 возросло до 18 132 новых случая

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В Украине число инфицированных COVID-19 возросло до 18 132 новых случая

В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано новое число в 18 132 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 7 138 человека, умерли 326 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"18 132 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 26 марта 2021 года. В частности, заболели 923 детей и 435 медработников. Также за прошедшие сутки: госпитализировано – 4 826 человек; летальных случаев - 326; выздоровело – 7 138 человек", – написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

Днем ранее, 25 марта сообщалось о 16 669 новых случаях инфицирования COVID-19, 24 марта министр сообщал о 14 174 новых случаях инфицирования COVID-19, 23 марта министр сообщил о 11 476 новых заболевших, 22 марта сообщалось о 7 893 новых случаях коронавирусной инфекции, 21 марта сообщалось о 11 145 новых больных COVID-19, 20 марта сообщалось о 15 292 новых случаях коронавирусной болезни, 19 марта было зафиксировано 15 850 новых случаев инфицирования COVID-19, 18 марта было зафиксировано 15 053 новых случаев инфицирования COVID-19, 17 марта, сообщалось о 11 833 новых случаях коронавирусной болезни.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро пятницы составило 1 614 707 человек, 31 461 пациентов скончались, 1 290 158 человек выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1545), Днепропетровской (1358), Львовской (1304), Харьковской (1204) областях и Киеве (1164). 

Теги: #статистика #коронавирус #украина
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