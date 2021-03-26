На Донбассе с начала суток режим тишины не нарушался, за минувшие сутки зафиксировано 8 обстрелов

С начала суток пятницы российские наемники на Донбассе режим тишины не нарушали. За минувшие сутки зафиксировано 8 обстрелов украинских позиций, без потерь, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"По состоянию на 7:00 утра 26 марта, обстрелов не зафиксировано", - сказано в утренней сводке штаба на странице в Фейсбук в пятницу.

За прошедшие сутки, 25 марта, зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" вблизи Светлодарска оккупанты наемники огонь в сторону позиций украинских защитников из ручных и станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Позиции украинских защитников рядом с н.п. Майорс наемники обстреляли из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В пределах ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" недалеко от н.п. Богдановка наемники вели огонь по позициям защитников Украины из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Неподалеку Широкино, противник открывал огонь в сторону украинских позиций, применив подствольные гранатометы, ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

"Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие враждебных обстрелов нет", - подытожили в штабе.