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06:58 26.03.2021

Байден готов как к конфронтации с КНДР, так и к "некоторым формам дипломатии"

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Байден готов как к конфронтации с КНДР, так и к "некоторым формам дипломатии"

Президент США Джо Байден в четверг заявил, что готов как к противостоянию с Пхеньяном, так и к определенным формам дипломатии.

"Мы консультируемся с нашими союзниками и партнерами, последуют ответы, если они (КНДР) выберут усиление напряженности. Мы ответим соответствующим образом. Но я также готов к некоторым формам дипломатии", - заявил Байден, отвечая на вопрос журналиста о реакции Вашингтона на предпринятый КНДР запуск баллистических ракет.

Он подчеркнул, что дипломатия "должна быть обусловлена конечным результатом денуклеаризации".

Пхеньян утром в четверг осуществил запуск двух баллистических ракет, сообщал ранее телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. Данный запуск - второй за неделю. Ранее сообщалось, что Пхеньян в воскресенье провел запуск крылатых ракет.

Администрация США не посчитала эти пуски масштабной провокацией. Президент США Байден заявил: "По данным министерства обороны, это обычное дело. В том, что они (КНДР - ИФ) сделали, нет ничего нового".

В отличие от баллистических, крылатые ракеты не подпадают под санкции Совета Безопасности ООН. С конца 2017 года Север поддерживает добровольный мораторий на ядерные испытания и испытания ракет большой дальности.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял в интервью каналу NBC в феврале, что новая администрация США проанализирует политику в отношении Пхеньяна, чтобы определить наиболее эффективные пути достижения денуклеаризации Корейского полуострова. Инструменты воздействия на КНДР, по его словам, включают возможность введения дальнейших санкций по согласованию с союзниками, а также дипломатические методы воздействия, отмечает NBC.

Первый американо-северокорейский саммит состоялся 12 июня 2018 года в Сингапуре во время работы предыдущей администрации Дональда Трампа. В ходе него была достигнута договоренность об отказе Северной Кореи от ракетно-ядерной программы в обмен на заключение мирного договора между двумя странами и отмену санкций против КНДР.

После второго саммита, состоявшегося в Ханое в феврале 2019 года, который закончился без соглашения, переговоры о денуклеаризации между Вашингтоном и Пхеньяном остаются в тупике.

Теги: #сша #байден #кндр #отношения
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