Несмотря на незавершенность третьего этапа клинических испытаний вакцин от Covid-19 этот механизм полностью исследован

Вакцины, которые на сегодняшний день используются для профилактики Covid-19, находятся на незавершенном третьем этапе клинических испытаний, однако такой механизм полностью исследован, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Все вакцины, которые на сегодняшний день используются для профилактики Covid-19, находятся на незавершенном третьем этапе клинических испытаний. Что это значит? Взяли условно 30 тыс. человек, их провакцинировали, и сразу увидели аллергическую реакцию, которая происходит после вакцинации. Этот механизм полностью исследован", - сказал Степанов в эфире "Народ проти" на телеканале "Украина24" вечером в четверг.

Вместе с тем, министр отметил, что на завершение третьего этапа необходимо больше времени и это должно завершиться в конце 2021 – начале 2022 года.

"За всеми людьми, которые участвовали в этих исследованиях, наблюдают относительно состояния их здоровья и эффективности вакцины. Никогда перед масштабной рутинной вакцинацией у людей не проводили забор аллергопроб... Более того, сейчас в календаре прививок есть 10 вакцин и никто не берет аллергопробы. Возникает вопрос, есть ли соответствующая аллергическая реакция на введение (вакцины - ИФ). То же самое предусмотрено при вакцинации от коронавирусной болезни", - подчеркнул он.