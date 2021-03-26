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05:06 26.03.2021

Байден вскоре пригласит союзников в Белый дом для обсуждения реакции на политику КНР

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Байден вскоре пригласит союзников в Белый дом для обсуждения реакции на политику КНР

Президент США Джо Байден в четверг заявил, что собирается пригласить в Белый дом представителей властей "демократических государств", чтобы обсудить способы, как заставить Китай "следовать правилам".

"В скором времени я собираюсь пригласить сюда альянс демократий... Мы собираемся привлечь Китай к ответственности, чтобы они следовали правилам, будь то связано с Южно-Китайским морем, Восточно-Китайским морем или соглашением по Тайваню и целому спектру других вопросов", - заявил Байден на пресс-конференции в Белом доме.

Байден напомнил, что ранее в марте состоялся четырехсторонний саммит с Индией, Японией и Австралией (Quad), в ходе которого главы этих государств обсудили способы "привлечения Китая к ответственности в регионе".

На пресс-конференции Байден также напомнил, что в беседе с председателем КНР Си Цзиньпином он заявлял о нежелании США вступать в конфронтацию с Китаем.

"Мы не ищем конфронтации, но знаем, что будет очень упорное соперничество", - сказал Байден на пресс-конференции, рассказывая о своем разговоре с Си Цзиньпином после избрания президентом США.

Байден отметил, что, несмотря на "серьезное соперничество", США будут настаивать, чтобы Пекин следовал положениям международного права и состязался по-честному, например, в сфере торговли.

В свою очередь США, пообещал Байден, будут повышать конкурентоспособность, в том числе вкладывая больше средств в различные области науки. В контексте соперничества с КНР Байден также упомянул о намерении Вашингтона укреплять союзнические отношения с другими странами.

Теги: #кнр #сша #позиция #байден
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