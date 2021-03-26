Госсекретарь США предупредил главу МИД Германии о возможных действиях в связи с "Северным потоком 2"

Соединенные Штаты не отказываются от санкционных мер, связанных со строительством газопровода "Северный поток 2", но Вашингтон надеется, что это не отразится на партнерских отношениях с Германией, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Дело в том, что у нас в Соединенных Штатах есть законы, которые требуют от нас санкций против компаний, которые материально помогают строить газопровод. Поэтому я просто хотел убедиться, что наши партнеры понимают нашу позицию по этому вопросу и то, что нам нужно будет делать в будущем", - сказал он в интервью Euronews.

Он отметил, что изложил это главе МИД Германии Хайко Маасу на переговорах в рамках встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе, "чтобы не было никакой двусмысленности".

Американский дипломат повторил ранее изложенную позицию США по газопроводу: "Мы очень ясно дали понять, президент Джо Байден очень ясно дал понять, что он считает "Северный поток 2" плохой идеей и плохой сделкой для Европы, для нас, для альянса (НАТО - ИФ). Это подрывает основные принципы ЕС с точки зрения энергетической безопасности и энергетической независимости. Это, я считаю, бросает вызов Украине, Польше, другим странам, которые нам небезразличны".

В то же время Блинкен подчеркнул, что "Германия является одним из наших ближайших союзников и партнеров", добавив, что "то, что у нас есть разногласия по "Северному потоку 2" - а они реальные, - не влияет и не повлияет на наше партнерство и отношения".

Текст интервью распространен американским госдепартаментом.