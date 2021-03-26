Украина рассчитывает в начале апреля получить индийские вакцины от Covid-19

Украина рассчитывает в начале апреля снова начать получать индийские вакцины от Covid-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы видим, что есть соответствующая проблема, и отслеживаем те политические процессы, которые происходят в Индии, о том, что они придержали (вакцины - ИФ) Всем без исключения. Но я думаю, что эта задержка не будет слишком продолжительной. Мне кажется, что все же где-то в начале апреля мы должны получить разрешение и... начать получать (вакцины из Индии - ИФ). Я оптимистично на это смотрю", - рассказал Степанов в эфире "Право на владу" на телеканале "1+1" в четверг вечером.