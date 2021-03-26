Степанов пояснил причины смерти двух человек в результате вакцинации от Covid-19

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов пояснил причины смерти двух человек в результате вакцинации от Covid-19 вакциной Covishield (AstraZeneca).

"Что касается этих двух случаев. Было сделано сечение. Судмедэксперт сделал соответствующее заключение, какова причина смерти каждого человека. В первом случае - острая сердечно-сосудистая недостаточность, во втором - острый ишемический инсульт", - пояснил Степанов в эфире "Народ проти" на телеканале "Украина24" в четверг вечером.

Как сообщалось, раньше скончался военнослужащий вследствие сердечно-сосудистой недостаточности. Кроме того, аптечный провизор умерла от инсульта.