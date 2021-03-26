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02:27 26.03.2021

Мексика после пересмотра решила продлить действие ранее введенных ограничений на импорт листового г/к проката из РФ и Украины еще на 5 лет

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Секретариат по экономике (Secretaría de Economía) Мексики в рамках завершения административной процедуры пересмотра действия компенсационных пошлин на горячекатаный листовой прокат из углеродистой стали происхождением из Украины и России решил продлить действие ограничений еще на 5 лет.

Как сообщается в уведомлении от 23 марта текущего года на сайте официального бюллетеня правительства Мексики (Diario Oficial de Federacion, DOF), пересмотр ограничений проводился в связи с окончанием срока действия ранее введенных мер.

При этом в резолюции напоминается, что компенсационные пошлины на листовой г/к прокат Мексика ввела 28 марта 2000 года в размере 30,31% для РФ и 46,66% для Украины. После этого 17 марта 2006 года было опубликовано решение о продлении этих пошлин. После очередного пересмотра 8 сентября 2011 года было принято решение о снижении пошлин до 21% для РФ и 25% для Украины. 28 января 2016 года было принято решение продлить действие пошлин.

При этом Мексика в мае 2013 года возбудила расследование по подозрению в уклонении от уплаты импортерами пошлин на прокат углеродистой стали из РФ и Украины путем поставок аналогичной продукции с добавлением бора. Расследование инициировала мексиканская сталелитейная группа Altos Hornos de Mexico (AHMSA).

21 марта 2014 года Мексика опубликовала решение об уклонении компаниями Украины и России от уплаты пошлин на прокат углеродистой стали путем поставок в эту страну аналогичной продукции с добавлением бора. При этом была наложена компенсационная пошлина в размере 21% на российскую продукцию с добавлением бора.

28 августа 2019 года опубликовано уведомление о предстоящем завершении действия пошлин, в случае неподачи возражений со стороны национальных производителей. Однако национальные производители г/к проката Ahmsa и Ternium Mexico 19 и 20 февраля 2020 года вновь подали жалобы с просьбой об очередном продлении действия пошлин на продукцию из РФ и Украины. В рамках пересмотра рассматривался период, предложенный двумя мексиканскими компаниями - с 1 января до 31 декабря 2019г. При этом он сравнивался с периодом с 1 января 2015 года по 31 декабря 2019 года.

После получения ответов из РФ и Украины в рамках процедуры пересмотра, 15 декабря 2020 года прошли общественные слушания по данной процедуре с участием AHMSA, Ternium, министерства России и посольства Украины.

В ходе процедуры пересмотра констатировалось, что поставки в анализируемый период из Украины в Мексику отсутствовали, а из РФ были ниже 3%. Поэтому использовалась статистика поставок из этих стран по всему миру. При этом AHMSA и Ternium утверждали, что у России и Украины высокий экспортный потенциал, они имеют свободные производственные мощности, что позволит им увеличить экспорт г/к листа на рынок Мексики в случае отмены компенсационных ограничений, вытесняя национальных производителей страны.

Комиссии по внешней торговле Мексики 4 марта 2021г рассмотрела проект решения, который поддержало большинство ее членов, поручив секретариату издать соответствующую резолюцию. Резолюция предусматривает продление действующих компенсационных ограничений на продукцию из Украины и РФ еще на 5 лет, начиная с 29 марта прошлого, 2020 года.

Таким образом, в настоящее время действуют пошлины при поставках г/к листа из Украины в размере 25%, из РФ – 21%.

Теги: #рф #листовый #прокат #украина #мексика
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