Степанов: Для скорейшего завершения карантина нужно придерживаться введенных ограничений

Для скорейшего завершения карантина необходимо придерживаться введенных ограничений, а также контролировать их выполнение, убежден министр здравоохранения Максим Степанов.

"Во-первых, чтоб мы видели результаты карантинных ограничений и чтоб они продолжались как можно меньше их нужно придерживаться. А для этого их нужно контролировать. Во-вторых, справедливость. Когда эти правила применяются ко всем одинаково. Если рестораны не работают, то все", - заявил Степанов в эфире "Народ проти" на телеканале "Украина24" в четверг вечером.

Степанов отметил, что речь идет об адаптивном карантине "для смягчения ударов по бизнесу".

"Я не считаю, что его (карантин – ИФ) нужно вводить по всей территорий Украины сразу", - сказал он.

Кроме того, министр считает, что в Ивано-Франковской области показатели статистики инфицированных коронавирусом демонстрируют готовность ее переведения в "оранжевую зону" в ближайшие 3-5 дней.