События

00:59 26.03.2021

Степанов: Для скорейшего завершения карантина нужно придерживаться введенных ограничений

1 мин читать
Степанов: Для скорейшего завершения карантина нужно придерживаться введенных ограничений

Для скорейшего завершения карантина необходимо придерживаться введенных ограничений, а также контролировать их выполнение, убежден министр здравоохранения Максим Степанов.

"Во-первых, чтоб мы видели результаты карантинных ограничений и чтоб они продолжались как можно меньше их нужно придерживаться. А для этого их нужно контролировать. Во-вторых, справедливость. Когда эти правила применяются ко всем одинаково. Если рестораны не работают, то все", - заявил Степанов в эфире "Народ проти" на телеканале "Украина24" в четверг вечером.

Степанов отметил, что речь идет об адаптивном карантине "для смягчения ударов по бизнесу".

"Я не считаю, что его (карантин – ИФ) нужно вводить по всей территорий Украины сразу", - сказал он.

Кроме того, министр считает, что в Ивано-Франковской области показатели статистики инфицированных коронавирусом демонстрируют готовность ее переведения в "оранжевую зону" в ближайшие 3-5 дней.

Теги: #карантин #результат #степанов #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:21 26.03.2021
Ляшко пояснил, почему в Украину поступили только 215 тыс. доз вакцины CoronaVac

Ляшко пояснил, почему в Украину поступили только 215 тыс. доз вакцины CoronaVac

23:36 25.03.2021
Стратегия военной безопасности предусматривает введение объединенного руководства по подготовке и ведению всеобъемлющей обороны Украины

Стратегия военной безопасности предусматривает введение объединенного руководства по подготовке и ведению всеобъемлющей обороны Украины

22:57 25.03.2021
Стратегия военной безопасности Украины предусматривает приобретение членства в НАТО

Стратегия военной безопасности Украины предусматривает приобретение членства в НАТО

22:34 25.03.2021
Принятая Стратегия военной безопасности Украины допускает полномасштабную войну России против Украины и стран Европы

Принятая Стратегия военной безопасности Украины допускает полномасштабную войну России против Украины и стран Европы

22:02 25.03.2021
С 26 марта общественный транспорт сможет перевозить больше пассажиров

С 26 марта общественный транспорт сможет перевозить больше пассажиров

20:35 25.03.2021
Зеленский утвердил одобренную СНБО стратегию военной безопасности Украины

Зеленский утвердил одобренную СНБО стратегию военной безопасности Украины

20:22 25.03.2021
Зеленский ввел в действие решение СНБО от 19 марта о персональных специальных экономических и других санкциях

Зеленский ввел в действие решение СНБО от 19 марта о персональных специальных экономических и других санкциях

18:49 25.03.2021
В 2021 году Украина откроет генеральное консульство в Хьюстоне

В 2021 году Украина откроет генеральное консульство в Хьюстоне

18:25 25.03.2021
Данилов: Украина прекратит существование, если будет заигрывать с Россией

Данилов: Украина прекратит существование, если будет заигрывать с Россией

16:54 25.03.2021
Жовква и советник президента Эстонии обсудили взаимодействие в контексте перспективы получения Украиной ПДЧ в НАТО

Жовква и советник президента Эстонии обсудили взаимодействие в контексте перспективы получения Украиной ПДЧ в НАТО

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский подписал закон об освобождении производителей вакцин от ответственности за негативные последствия от вакцинации от COVID-19

В Украину прибыл самолет с китайской вакциной от коронавируса – СМИ

Семенченко был фактическим организатором НВФ, Шевченко обеспечивал финансирование и поставки амуниции – СБУ

У Януковича и Азарова все еще могут быть активы в Украине - Данилов

ЕСПЧ обязал выплатить компенсацию более 19 тыс. евро экс-нардепу от КПУ Александровской - адвокат

ПОСЛЕДНЕЕ

Лидеры ЕС высказались срочно разработать предложенный Еврокомиссией недискриминационный зеленый сертификат для безопасных поездок во время коронавируса

В России разбился вертолет Ка-32, спасены два человека

В штаб-квартире НАТО началась вакцинация от COVID-19

Зеленский подписал закон об освобождении производителей вакцин от ответственности за негативные последствия от вакцинации от COVID-19

Зеленский обсудил вопросы вакцинации в Прикарпатье и помощь местному малому бизнесу

Байден заявляет, что не намерен надолго оставлять военных в Афганистане

В День воли в Беларуси задержали более 80 человек - правозащитники

В Украину прибыл самолет с китайской вакциной от коронавируса – СМИ

В Сумской области задержан чиновник горсовета за получение 90 тыс. грн за заключение договоров подряда

Администрация Суэцкого канала привлекает нидерландских спасателей для технических консультаций

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА