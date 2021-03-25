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23:36 25.03.2021

Стратегия военной безопасности предусматривает введение объединенного руководства по подготовке и ведению всеобъемлющей обороны Украины

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Стратегия военной безопасности предусматривает введение объединенного руководства по подготовке и ведению всеобъемлющей обороны Украины

Стратегия военной безопасности Украины "Военная безопасность - всеобъемлющая оборона", утвержденная указом президента Украины от 25 марта 2021 года №121/2021, предусматривает введение объединенного руководства по подготовке и ведению всеобъемлющей обороны Украины, сообщает пресс-служба главы государства.

"Приоритетами достижения целей государственной политики в военной сфере, сфере обороны и военного строительства являются: введение объединенного руководства по подготовке и ведению комплексной обороны Украины; развитие институциональных возможностей Министерства обороны Украины и других органов управления составляющих сил обороны; наращивание возможностей Вооруженных Сил Украины, сил территориальной обороны в их составе, других составляющих сил обороны к выполнению возложенных задач", - говорится в тексте стратегии, опубликованном в четверг на сайте президента Украины в разделе "указы".

Указывается, что определенные приоритеты будут реализованы путем выполнения основных задач, в частности таких, как создание системы комплексного стратегического анализа военных угроз национальной безопасности Украины, координация деятельности разведывательных органов, развитие объединенных разведывательных возможностей сил обороны с целью получения полной и достоверной упреждающей информации для своевременного принятия решений по обеспечению военной безопасности государства.

Также задания включают формирование в соответствии с евроатлантическими принципами системы объединенного руководства по подготовке и ведению комплексной обороны Украины как составляющей системы управления государством, что обеспечит мобилизацию всего военного, экономического, социального, другого потенциала для всеобъемлющей обороны Украины и демократический гражданский контроль над силами обороны Украины.

Кроме того, предусматривается наращивание возможностей по охране воздушного пространства и противовоздушного прикрытия важных государственных и военных объектов, их трансформации в общегосударственную систему обороны Украины.

Еще одним из заданий является обеспечение формирования и реализации эффективной государственной политики в военной сфере, в сфере обороны и военного строительства, имплементации объединенных едиными целями, приоритетами и задачами Стратегии, Стратегического оборонного бюллетеня Украины, программ и планов деятельности Кабинета Министров Украины, взаимосогласованных с другими документами планирования в сфере национальной безопасности и обороны.

Также в списке заданий числится внедрение современных информационных и космических технологий, автоматизация управленческих процессов и цифровизация деятельности в силах обороны Украины с соответствующим уровнем защищенности информации, которая обрабатывается, и государственная поддержка оснащения Вооруженных сил Украины и других составляющих сил обороны новым, в частности высокотехнологичным, вооружением, военной и специальной техникой.

Предусматривается обретение полноправного членства Украины в НАТО, дальнейшая интеграция в европейские структуры безопасности, прагматичное международное военное сотрудничество.

Теги: #стратегия #оборона #безопасности #украина
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