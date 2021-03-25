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22:23 25.03.2021

В России разбился вертолет Ка-32, спасены два человека

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В России разбился вертолет Ка-32, спасены два человека

Упавший в Куршском заливе (Калининградская обл.) вертолет принадлежал МЧС России, двое спасены, судьба третьего неизвестна, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"При выполнении планового тренировочного полета с экипажем воздушного судна Ка-32 МЧС России пропала связь. По системе 112 поступила информация о падении воздушного судна в акватории Куршского залива, в 5 км от г.Полесск", - сказали в МЧС.

Там отметили, что экипаж состоял из трех человек, двое спасены, судьба одного неизвестна.

В МЧС добавили, что поиски третьего члена экипажа продолжаются.

Многоцелевой вертолет Ка-32 предназначен для выполнения поисково-спасательных работ, пожаротушения, эвакуации больных и пострадавших, а также для транспортировки груза внутри фюзеляжа и на внешней подвеске (до 5 тонн). Вертолет разработан на базе военно-морского Ка-27ПС, в настоящее время производится только одна модификация машины - Ка-32А11ВС. Летный экипаж Ка-32 - от 1 до 3 человек, вместимость - до 13 пассажиров.

Теги: #мчс #россия #калининград #вертолет
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