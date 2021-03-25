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22:02 25.03.2021

С 26 марта общественный транспорт сможет перевозить больше пассажиров

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С 26 марта общественный транспорт сможет перевозить больше пассажиров

В Киеве с 26 марта общественным транспортом может воспользоваться большее число пассажиров, сообщает пресс-служба "Киевпастранса".

"Общественный транспорт будет перевозить не только сидячих, но и определенное количество стоячих пассажиров - суммарно половину от общей вместимости транспортного средства. Такое решение сегодня ввела своим решением Постоянная комиссия КГГА по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении.

Как отмечается, лимиты на перевозку подвижным составом в 50% сидячих мест изменены на 50% от общей конструктивной пассажировместимости.

Вместе с тем, в ведомстве подчеркивают, что карантин в транспорте остается, хотя и становится менее строгим.

Теги: #киев #карантин #украина #транспорт #перевозки
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