С 26 марта общественный транспорт сможет перевозить больше пассажиров

В Киеве с 26 марта общественным транспортом может воспользоваться большее число пассажиров, сообщает пресс-служба "Киевпастранса".

"Общественный транспорт будет перевозить не только сидячих, но и определенное количество стоячих пассажиров - суммарно половину от общей вместимости транспортного средства. Такое решение сегодня ввела своим решением Постоянная комиссия КГГА по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении.

Как отмечается, лимиты на перевозку подвижным составом в 50% сидячих мест изменены на 50% от общей конструктивной пассажировместимости.

Вместе с тем, в ведомстве подчеркивают, что карантин в транспорте остается, хотя и становится менее строгим.