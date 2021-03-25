Зеленский подписал закон об освобождении производителей вакцин от ответственности за негативные последствия от вакцинации от COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 1353-IX "О внесении изменения в статью 9-2 Закона Украины "О лекарственных средствах" относительно государственной регистрации вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов под обязательства", который парламент принял 19 марта 2021 года.

Как сообщает пресс-служба президента в четверг, документ был разработан на основании рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Закон обеспечивает возможность получения Украиной по программе механизма COVAX вакцин ведущих производителей для профилактики коронавирусной болезни и проведения широкомасштабных профилактических мероприятий, минимизировать риск усиления или повторной волны заболеваемости COVID-19, что будет способствовать смягчению нагрузки на систему здравоохранения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно документу, после государственной регистрации вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов против COVID-19 центральный орган исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере здравоохранения, по решению Кабинета Министров имеет право принимать обязательства от имени Украины, связанные с закупкой и применением вакцин и препаратов против коронавируса.

"В частности, речь идет об освобождении от ответственности производителя и/или владельца регистрационного удостоверения, если применение вакцин осуществлялось в соответствии с утвержденными в Украине инструкциями, за любые последствия, вызванные применением таких вакцин или других препаратов против COVID-19", - подчеркивают в Офисе президента.

Там добавляют, что в случае наступления таких последствий государство обеспечивает осуществление соответствующих компенсационных выплат в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.

"Закон вступает в силу на следующий день после опубликования и действует в течение четырех лет", - резюмируют в ОП.

Как сообщалось, 19 марта Верховная Рада Украины освободила производителей вакцин, которые применяются для профилактики COVID-19, от ответственности за негативные последствия от вакцинации.

За соответствующие изменения закон о лекарственных средствах относительно государственной регистрации вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов под обязательства (законопроект №5247) по сокращенной процедуре проголосовали 236 депутатов.

Принятие законопроекта необходимо для получения бесплатной вакцины в рамках механизма COVAX.

По словам председателя парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаила Радуцкого, комитет также внес в закон уточнение, согласно которому медработники будут освобождаться от ответственности за негативные последствия вакцинации в случае, если они действовали в рамках инструкции производителя лекарственного средства.