Зеленский обсудил вопросы вакцинации в Прикарпатье и помощь местному малому бизнесу

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание о ходе вакцинации против COVID-19 и готовности медицинской системы на Ивано-Франковщине.

Как сообщает пресс-служба офиса президента, во встрече приняли участие глава Ивано-Франковской облгосадминистрации Андрей Бойчук, председатель Надворнянской объединенной территориальной громады Зиновий Андрийович и общественный деятель Василий Вирастюк, который является кандидатом в народные депутаты в 87-м мажоритарном округе.

Глава государства поинтересовался ситуацией с вакцинацией в области, а также уровнем осведомленности местных жителей о важности прививки.

«Рад, что сейчас люди начинают понемногу вакцинироваться. Нам надо увеличивать вакцинацию », - подчеркнул президент.

Вирастюк также поднял вопрос компенсации убытков малому бизнесу.

Глава государства ответил, что правительство уже инициировал выплаты в размере 8 тыс грн из государственного бюджета малым предпринимателям, местные власти со своей стороны по желанию может добавить к этой сумме средства из местного бюджета.

Президент также поинтересовался ходом проведения работ по предотвращению наводнений на Ивано-Франковщине.

Председатель Надворнянской ОТГ Зиновий Андрийович попросил Зеленского обеспечить опорную больницу медицинским транспортом. Глава государства отметил, что этот вопрос будет решен.