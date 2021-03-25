В День воли в Беларуси задержали более 80 человек - правозащитники

В Беларуси в четверг задержали более 80 человек, сообщает незарегистрированный в республике правозащитный центр "Весна".

"По данным на 20.30 "Весне" известны фамилии 35 задержанных сегодня в Минске. Также известно о как минимум 48 задержанных в 18 других городах", - говорится в сообщении центра.

Как сообщалось, Мингорисполком официально запретил демонстрацию и митинг на День воли.

Заявка на проведение 25 марта шествия и митинга, посвященных Дню воли, была подана в Мингорисполком от имени трех юридических лиц - общественной организации БНФ "Адраджэнне", БСДП и движения "За свободу".

Глава КГБ Беларуси Иван Тертель ранее заявлял, что правоохранителям "достоверно известно, что в период 25-27 числа будут предприняты попытки дестабилизации ситуации в стране". О провокаторах, которые хотят инициировать столкновения участников акций с милицией 25 марта, сообщали и в ГУВД Мингорисполкома.

25 марта 1918 года была провозглашена независимость Белорусской Народной Республики (БНР). Белорусская оппозиция отмечает эту дату как День воли. В Минске 25 марта традиционно проходят уличные акции.

БНР - политическое образование, провозглашенное в 1918 году группой деятелей национального движения. Как самостоятельное государство БНР существовало в 1918-1919 годах, позже правительство Белорусской народной республики было вынуждено эмигрировать. Среди историков до сих пор идут споры, можно ли называть БНР государством или это была только попытка создания государства.