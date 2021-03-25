События

19:57 25.03.2021

В День воли в Беларуси задержали более 80 человек - правозащитники

1 мин читать
В День воли в Беларуси задержали более 80 человек - правозащитники

В Беларуси в четверг задержали более 80 человек, сообщает незарегистрированный в республике правозащитный центр "Весна".

"По данным на 20.30 "Весне" известны фамилии 35 задержанных сегодня в Минске. Также известно о как минимум 48 задержанных в 18 других городах", - говорится в сообщении центра.

Как сообщалось, Мингорисполком официально запретил демонстрацию и митинг на День воли.

Заявка на проведение 25 марта шествия и митинга, посвященных Дню воли, была подана в Мингорисполком от имени трех юридических лиц - общественной организации БНФ "Адраджэнне", БСДП и движения "За свободу".

Глава КГБ Беларуси Иван Тертель ранее заявлял, что правоохранителям "достоверно известно, что в период 25-27 числа будут предприняты попытки дестабилизации ситуации в стране". О провокаторах, которые хотят инициировать столкновения участников акций с милицией 25 марта, сообщали и в ГУВД Мингорисполкома.

25 марта 1918 года была провозглашена независимость Белорусской Народной Республики (БНР). Белорусская оппозиция отмечает эту дату как День воли. В Минске 25 марта традиционно проходят уличные акции.

БНР - политическое образование, провозглашенное в 1918 году группой деятелей национального движения. Как самостоятельное государство БНР существовало в 1918-1919 годах, позже правительство Белорусской народной республики было вынуждено эмигрировать. Среди историков до сих пор идут споры, можно ли называть БНР государством или это была только попытка создания государства.

Теги: #задержание #акции #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:33 25.03.2021
Во Львовской области задержан военнослужащий с Яворовского полигона, подозреваемый в организации нелегальных АЗС

Во Львовской области задержан военнослужащий с Яворовского полигона, подозреваемый в организации нелегальных АЗС

10:22 24.03.2021
СБУ разоблачила шпионскую деятельность агента белорусского КГБ

СБУ разоблачила шпионскую деятельность агента белорусского КГБ

01:24 24.03.2021
В Гродно задержали главу Союза поляков Беларуси Анжелику Борис

В Гродно задержали главу Союза поляков Беларуси Анжелику Борис

11:01 23.03.2021
В Харькове задержали российского наемника, отсидевшего в РФ срок за наркотики – СБУ

В Харькове задержали российского наемника, отсидевшего в РФ срок за наркотики – СБУ

21:32 21.03.2021
Президент олимпийского комитета Беларуси не видит предпосылок для обострения ситуации с Международным олимпийским комитетом

Президент олимпийского комитета Беларуси не видит предпосылок для обострения ситуации с Международным олимпийским комитетом

09:01 21.03.2021
Геращенко о задержании возле ОПУ: Правоохранители задержали провокатора, "а не обычного вандала – хулигана"

Геращенко о задержании возле ОПУ: Правоохранители задержали провокатора, "а не обычного вандала – хулигана"

10:20 20.03.2021
Суд наложил арест на имущество и 100% акций АО "Мотор Сич" - СБУ

Суд наложил арест на имущество и 100% акций АО "Мотор Сич" - СБУ

13:07 18.03.2021
В Днепре контрразведка СБУ задержала агента, работавшего на "спецслужбу" т.н. "ДНР"

В Днепре контрразведка СБУ задержала агента, работавшего на "спецслужбу" т.н. "ДНР"

16:09 17.03.2021
Венедиктова о действиях прокуратуры по отношению к политическим беженцам из Беларуси: Мы в политические игры играть не будем

Венедиктова о действиях прокуратуры по отношению к политическим беженцам из Беларуси: Мы в политические игры играть не будем

21:18 14.03.2021
Полиция задержала подозреваемого в убийстве и изнасиловании 7-летней Марии Борисовой

Полиция задержала подозреваемого в убийстве и изнасиловании 7-летней Марии Борисовой

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский подписал закон об освобождении производителей вакцин от ответственности за негативные последствия от вакцинации от COVID-19

В Украину прибыл самолет с китайской вакциной от коронавируса – СМИ

Семенченко был фактическим организатором НВФ, Шевченко обеспечивал финансирование и поставки амуниции – СБУ

У Януковича и Азарова все еще могут быть активы в Украине - Данилов

ЕСПЧ обязал выплатить компенсацию более 19 тыс. евро экс-нардепу от КПУ Александровской - адвокат

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский подписал закон об освобождении производителей вакцин от ответственности за негативные последствия от вакцинации от COVID-19

Зеленский обсудил вопросы вакцинации в Прикарпатье и помощь местному малому бизнесу

Байден заявляет, что не намерен надолго оставлять военных в Афганистане

В Украину прибыл самолет с китайской вакциной от коронавируса – СМИ

В Сумской области задержан чиновник горсовета за получение 90 тыс. грн за заключение договоров подряда

Администрация Суэцкого канала привлекает нидерландских спасателей для технических консультаций

Дополнительные земснаряды направлены в Суэцкий канал для снятия контейнеровоза с мели

"Житомирский бронетанковый завод" передаст ВСУ 26 отремонтированных БМП

Авария в Суэцком канале приведет ко временному изменению географии маршрутов грузов и росту стоимости перевозок - Криклий

В 2021 году Украина откроет генеральное консульство в Хьюстоне

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА