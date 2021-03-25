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19:19 25.03.2021

В Сумской области задержан чиновник горсовета за получение 90 тыс. грн за заключение договоров подряда

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В Сумской области задержан чиновник горсовета за получение 90 тыс. грн за заключение договоров подряда

При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры начальника одного из структурных подразделений Середино-Будского городского совета разоблачили на получении неправомерной выгоды (ч.3 ст.368 УК Украины), сообщает Офис генерального прокурора.

"По данным следствия, чиновник требовал у представителя фирмы 90 тыс. грн за заключение договоров подряда на выполнение ремонтных работ в учреждениях образования, которые находятся на балансе этой городского совета", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали чиновника в порядке ст.208 УПК Украины после получения оговоренной суммы средств.

В настоящее время решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении.

Теги: #взятка #сумская_область #горсовет
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