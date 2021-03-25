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19:03 25.03.2021

"Житомирский бронетанковый завод" передаст ВСУ 26 отремонтированных БМП

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"Житомирский бронетанковый завод" передаст ВСУ 26 отремонтированных БМП

Государственное предприятие "Житомирский бронетанковый завод", входящее в состав концерна "Укроборонпром", возобновило и подготовило к передаче Вооруженным силам Украины 26 боевых машин пехоты, которые ранее по решению суда были принудительно изъяты у польского поставщика, сообщает пресс-служба "Укроборонпрома" в четверг.

Отмечается, что согласно контракту, заключенному еще в 2017 году, польская компания "WTORPLAST S.A." должна была поставить более 90 единиц техники для украинских военных три года назад. Однако украинская сторона получила тогда всего 20 машин.

"Мы столкнулись с такой ситуацией, что зарубежный партнер системно не выполнял свои обязательства. Поэтому эту технику "Укрспецэкспорта" пришлось "добывать" путем судебных и исполнительных производств", - отмечает заместитель генерального директора Укроборонпрома по производству Игорь Фоменко.

В концерне сообщают, что в июле 2020 года польский суд удовлетворил иск украинской Государственной компании "Укрспецэкспорт" к "WTORPLAST S.A." и обязал последнюю поставить 26 единиц техники Украины, а также вернуть авансовые платежи по контрактам и компенсировать судебные издержки - всего более 3 млн долларов США.

В октябре прошлого года боевые машины пехоты былы доставлены на "Житомирский бронетанковый завод".

Отмечается, что техника поступила в неудовлетворительном техническом состоянии и без документации.

"Пришлось устранять последствия длительного хранения техники. Было проверено шасси, двигатели, подготовлена необходимая документация и т.д. Сейчас машины полностью соответствуют техническим требованиям заказчика и прошли все необходимые испытания. Военное представительство их приняло. БМП готовы к отгрузке заказчику - Министерству обороны Украины", - рассказывает руководитель завода Алексей Жуковец.

Теги: #бмп #житомир #завод
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