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18:49 25.03.2021

В 2021 году Украина откроет генеральное консульство в Хьюстоне

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В 2021 году Украина откроет генеральное консульство в Хьюстоне

В 2021 году будет открыто генеральное консульство Украины в Хьюстоне, сообщил посол Украины в США Владимир Ельченко.

"Мы продолжаем расширять наше присутствие в Соединенных Штатах, чтобы быть ближе и больше заниматься потребностями наших граждан и предприятий. В этом году мы откроем новое генеральное консульство в Хьюстоне. Это должно было произойти в прошлом году, но, к сожалению, в результате пандемии мы должны были отложить это", - сказал он в ходе онлайн-обсуждения, организованного Американско-украинским бизнес-советом в четверг.

Кроме того, Ельченко отметил, что в прошлом году Украине удалось увеличить экспорт товаров в Соединенные Штаты, который достиг почти $1 млрд. Также возрос экспорт услуг Украины на 7,8% и достиг $1,39 млрд. По его словам, больший экспорт услуг демонстрирует изменения в структуре украинской экономики.

"Мы становимся более сосредоточенными на высокотехнологичных ИТ и телекоммуникационных технологиях, которые сегодня представляют основную долю нашего экспорта в Соединенные Штаты. Общий экспорт украинских ИТ вырос на 20% в 2020 г. с дальнейшими многообещающими ожиданиями на этот год", - добавил он.

Дипломат подчеркнул, что в тесном контакте с новой американской администрацией посольство работает над дополнительными шагами во всех сферах американско-украинских двусторонних отношений.

"Среди прочих приоритетов особое внимание будет уделено новым экономическим возможностям и дальнейшему улучшению бизнес-климата в Украине. Я уверен, что наши совместные усилия увеличат двустороннюю торговлю", - сказал Ельченко.

Как сообщалось, 25 февраля 2021 года новым послом Украины в США была назначена Оксана Маркарова, однако она еще не приступила к исполнению обязанностей в США.

Теги: #генконсульство #сша #украина #хьюстон
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