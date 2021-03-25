Шмыгаль передал Папе Римскому приглашение Зеленского посетить Украину по случаю 30-й годовщины Независимости

Премьер-министр Денис Шмыгаль передал Папе Римскому Франциску приглашение президента Украины Владимира Зеленского осуществить визит в Украину по случаю 30-й годовщины Независимости.

"Премьер-министр передал Его Святейшеству Папе Франциску приглашению Президента Украины Владимира Зеленского осуществить визит в Украину по случаю 30-й годовщины Независимости", - говорится в сообщении пресс-службы правительства по результатам аудиенции Шмыгаля Папой Франциском.

Отмечается, что во время встречи стороны обсудили вопросы гуманитарной помощи и развитие двустороннего сотрудничества, в частности сотрудничество с детской педиатрической больницей "Младенец Иисус".

Как сообщалось, Папа Римский Франциск принял на частную аудиенцию в Апостольском дворце Ватикана премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"По сообщению Зала печати Ватикана, в ходе встречи были подтверждены добрые двусторонние отношения между Святейшим престолом и Украиной. Стороны обсудили некоторые текущие вопросы взаимного интереса, а также различные темы, связанные с жизнью и деятельностью Католической церкви в стране", - сообщают в издании Vatican News со ссылкой на пресс-службу Ватикана.

После беседы Папой Римским премьер-министр встретился с государственным секретарём Ватикана кардиналом Пьетро Паролином и с секретарём по связям с государствами архиепископом Полом Ричардом Галлахером.