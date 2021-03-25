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18:25 25.03.2021

Данилов: Украина прекратит существование, если будет заигрывать с Россией

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Данилов: Украина прекратит существование, если будет заигрывать с Россией

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что диалог с Россией для Украины является небезопасным шагом, который может привести к потере государственного суверенитета.

"В Украине много тех, кто говорит: давайте говорить с Россией. Их нужно ставить на место. Потому что для нашей страны - это очень небезопасный шаг. Украина прекратит своё существование, если и дальше будет продолжать заигрывать с Российской Федерацией. Главная задача России и Путина - уничтожение Украины", - заявил Данилов в эфире программы "Запитання тут ставимо ми" на радио "НВ" в четверг, 25 марта.

Секретарь СНБО отметил, что "в Украине есть несколько сценариев того, как будут развиваться дальнейшие отношения с Россией, к любому из них Украина готова".

Он добавил, что "Украина не одинока, у нее есть партнёры по вопросу с Россией".

"Мы постоянно общаемся с ними, мы держим руку на пульсе, у нас есть понимание, что происходит в Европе, кто действительно является нашим партнёром, а кто делает вид … Есть четкое понимание позиции США (по вопросу отношений Украины и России – ИФ), позиции Великобритании, Японии, которые являются нашими настоящими партнёрами", - рассказал Данилов.

По его словам, стоит учитывать и то, что "с 2014 года произошло сильное усиление украинской армии".

 

Теги: #данилов #россия #украина #отношения
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