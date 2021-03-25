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18:19 25.03.2021

Разоблачена группировка, занимавшаяся хищением в Ивано-Франковской области нефти под видом технологических услуг

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Разоблачена группировка, занимавшаяся хищением в Ивано-Франковской области нефти под видом технологических услуг

На Прикарпатье полиция разоблачила участников преступной группировки, которые занимались хищением горюче-смазочных материалов, в том числе нефти, под видом оказания официальных технологических услуг по очистке емкостей и вывоз отходов.

Как сообщает департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины, похищенное злоумышленники сбывали через подконтрольные сети АЗС в обход налоговых платежей.

"При участии спецподразделения КОРД полицейские провели более 30 санкционированных обысков по месту жительства фигурантов, на предприятиях и в транспортных средствах", - сказано в сообщении.

В ходе обысков были изъяты документы, подтверждающие противоправный сбыт похищенной продукции, "черновые" записи и журналы, более 900 тонн сырья, 100 бочек с нефтепродуктами емкостью по 180 л каждая, оборудование для перекачки нефтепродуктов, грузовые автомобили с заполненными сырьем цистернами объемом более 70 тонн.

Решается вопрос о наложении ареста на имущество и назначения соответствующих экспертиз. После необходимых следственно-оперативных мероприятий ключевым фигурантам будет объявлено подозрении.

Досудебное расследование проводится по ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

По предварительным подсчетам, сумма ущерба государству, нанесенного действиями участников группировки, достигает 2 млн грн.

Теги: #ивано_франковская #нефтепродукты #хищение
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