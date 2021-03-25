Российские наемники нарушили режим прекращения огня вблизи Светлодарска – штаб ООС

Российские наемники один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток, потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"С начала суток 25 марта был зафиксирован один вражеский обстрел позиций украинских защитников в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Неподалеку от поселка Светлодарск оккупанты открывали огонь в сторону позиций украинских защитников из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", - сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.

Боевых потерь среди украинских защитников нет.