В центр Минска стянута спецтехника, частично перекрыт проспект Независимости

В центре Минска в четверг наблюдается скопление спецтехники, частично перекрыт проспект Независимости, сообщает корреспондент "Интерфакс-Запад".

Возле здания администрации президента стоят автобусы для перевозки личного состава, водометы, автозаки. К Дому офицеров никого не пускают.

Проспект Независимости частично перекрыт. Отсутствует движение от здания цирка в направлении площади Победы. Движение общественного транспорта не остановлено.

В МВД в четверг отметили, что ситуация в Беларуси спокойная и контролируемая. "Все действия сотрудников милиции направлены на обеспечение охраны общественного порядка в стране. С учетом призывов в Telegram-каналах деструктивного характера, безусловно, мы следим за ситуацией. В настоящее время она спокойная и контролируемая", - сказала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Мингорисполком официально запретил демонстрацию и митинг на День воли.

Заявка на проведение 25 марта шествия и митинга, посвященных Дню воли, была подана в Мингорисполком от имени трех юридических лиц - общественной организации БНФ "Адраджэнне", БСДП и движения "За свободу".

Глава КГБ Беларуси Иван Тертель ранее заявлял, что правоохранителям "достоверно известно, что в период 25-27 числа будут предприняты попытки дестабилизации ситуации в стране". О провокаторах, которые хотят инициировать столкновения участников акций с милицией 25 марта, сообщали и в ГУВД Мингорисполкома.

25 марта 1918 года была провозглашена независимость Белорусской Народной Республики (БНР). Белорусская оппозиция отмечает эту дату как День воли. В Минске 25 марта традиционно проходят уличные акции.

БНР - политическое образование, провозглашенное в 1918 году группой деятелей национального движения. Как самостоятельное государство БНР существовало в 1918-1919 годах, позже правительство Белорусской народной республики было вынуждено эмигрировать. Среди историков до сих пор идут споры, можно ли называть БНР государством или это была только попытка создания государства.