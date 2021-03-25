Суд решил арестовать и передать всю недвижимость и акции "Мотор Сич" в управление АРМА

Акционеры АО "Мотор Сич" стали получать определение Шевченковского районного суда Киева от 19 марта об аресте всего недвижимого имущества АО и всех 100% его акций и передаче их в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Согласно копии такого решения, имеющейся в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина", перечень недвижимости занимает 18 страниц, а акционеров с указанием их хранителей, счетов и числа акций на них – около 125 страниц.

Всего речь идет о 2 млн 77,99 тыс. акциях номинальной стоимостью 135 грн каждая. Среди крупных акционеров, в частности, "Твинстар Холдингс С.А." (Белиз) – 129,5 тыс. и "Ликатрон Энтерпрайзес Лимитед" (Кипр) – 207,592 тыс., чьи счета в ценных бумагах в ОТП Банке.

На счетах у хранителя "Драгон капитал" числятся Granum Corporation– 192,665 тыс., Business House Helena AG 359,727 тыс., Enfields Trade&Capital Corp. (все три – Панама) – 64,733 тыс., ООО "Торговый дом "Елена" – 193,22 тыс., "Мотор-Интеркомс" – 201,565 тыс. и Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Виргинские о-ва) – 207,783 тыс.

Относительно крупные пакеты принадлежат, в частности, ООО "ГОБАРТ" – 42,205 тыс., Coam investments Ltd (Кипр) – 25,565 тыс. штук, "Трабернус Корп" (Панама) – 16,425 тыс. акций.

Как сообщалось, торговля акциями "Мотор Сич" была прекращена 23 апреля 2018 года в связи с их арестом по решению суда, инициированному Службой безопасности Украины. Незадолго перед этим в марте 2018 года Фонду гарантирования вкладов физлиц удалось продать два пакета акций объемом по 0,23% уставного капитала по цене сначала 6 тыс. грн, а затем – 6,5 тыс. грн за акцию.

Расследование СБУ о законности продажи контрольного пакета акций "Мотор Сичи" было открыто в сентябре 2017 года. Аресту всех 100% акций предшествовал арест в сентябре 2017 года 41,00087% акций. Согласно тексту в Едином госреестре судебных решений, арест, в частности, был наложен акции Skyrizon Aircraft Holdings Limited, Business House Helena, AG, Enfields Trade & Capital Corp, Granum Corporation и Waldo Trade Ltd – 192,665 тыс. акций (9,27%).

Спустя три с половиной года это расследование по-прежнему продолжается. Секретарь СНБО Алексей Данилов по итогам заседания 11 марта этого года заявил, что "Мотор Сич" будет возвращена украинскому народу. "Будет возвращено в собственность украинского государства законным, конституционным способом в ближайшее время", - сказал он.

Затем СБУ 20 марта сообщило, что Шевченковский райсуд Киева наложил арест на целостный имущественный комплекс и 100% акций "Мотор Сич" и решил передать имущество в управление АРМА для последующей передачи государственному управляющему. В такой роли себя сразу предложил госконцерн "Укроборонпром".

СБУ уточнило, что осуществляет досудебные расследования по "Мотор Сичи" по двум направлениям. Первое - по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст. 14, 15, 111 и 113 Уголовного кодекса Украины (относительно диверсионной и подрывной деятельности в пользу РФ). Второе - по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст. 209, 212 и 364 УК Украины. В нем исследуются нарушения законодательства при первичной приватизации и последующей незаконной концентрации акций.

Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в свою очередь заявлял, что Китай требует от Украины защищать законные интересы китайских инвесторов в связи с решением о национализации предприятия "Мотор Сич", более 50% акций которого принадлежит китайским компаниям.

Китайские акционеры "Мотор Сичи" инициировали арбитраж против государства Украина в декабре 2020 года на $3,6 млрд. Они утверждают, что украинская власть экспроприировала их инвестиции, а также нарушила другие их права, предусмотренные межправительственным соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций между Украиной и Китаем от октября 1992 года. Интересы китайских истцов представляют международные юридические компании WilmerHale, DLA Piper и Bird&Bird.

По данным источника в правительстве Украины, в настоящее время около 75% акций "Мотор Сичи" уже принадлежит группе китайских владельцев, и какая-то часть спорного пакета акций выступает залогом по финансированию, предоставленному в том числе China Development Bank.

ПАО "Мотор Сич" - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран мира. Предприятие в январе-сентябре 2020 года получило 930,2 млн грн чистой прибыли, тогда как за аналогичный период 2019 года чистый убыток составлял 532,7 млн грн. Чистый доход "Мотор Сич" вырос на 20,2% - до 7 млрд 679,5 млн грн.