Авария в Суэцком канале может повлечь заметные последствия для глобальной торговли - гендиректор DP World TIS Pivdenniy

Авария контейнеровоза Ever Given в Суэцком канале, накануне севшего на мель и заблокировавшего движение, может привлечь весьма заметные последствия для глобальной торговли.

Такое мнение в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" выразил генеральный директор контейнерного терминала DP World TIS Pivdenniy (порт "Пивденный", Одесская обл.) Игорь Жигора.

"Сбои в сроках доставки повлекут отсутствие товаров в рознице и, как следствие, финансовые потери от недополученной выгоды и по кредитам. Затраты понесут все, поэтому сейчас внимание буквально всего мира – и крупнейших бизнесов, и мелких игроков – приковано к одному маленькому экскаватору", - сказал он.

По словам Жигоры, уже сейчас из-за блокировки канала сорваны сотни судозаходов по всему миру, отменяется или корректируется транзит группы судов.

"Сбои в графике судозаходов автоматически влекут задержку в доставке самых разных грузов и, как следствие, – срыв контрактных обязательств клиентов морских линий. Результат – штрафные санкции участников "логистической цепочки", т.е. судовладельцев, фрахтователей, грузовладельцев. Сейчас в районе Суэцкого канала – пробка более чем из 150 судов, которые доставляют продукты питания, товары широкого потребления, нефтепродукты. Помимо продовольственных товаров и ширпотреба, в пути много промышленной продукции и оборудования, оплаченной, в том числе, кредитными деньгами", - подчеркнул гендиректор DP World TIS Pivdenniy.

Как сообщалось, контейнеровоз Ever Given под флагом Панамы сел на мель во вторник в 7:40 по местному времени вскоре после захода в Суэцкий канал из Красного моря. В ходе движения в северном направлении на нем произошло полное отключение электричества, утверждают в компании. По другим данным, причиной был сильный ветер и мощная песчаная буря.

Ever Given, на борту которого - более 20 тыс. тяжеловесных контейнеров, направляется из Китая в нидерландский порт Роттердам. Это одно из крупнейших судов в своем классе. Его длина достигает 400 м, ширина - 59 м.

В четверг утром возобновились работы по снятию контейнеровоза с мели. Его пытаются сдвинуть с места с помощью восьми больших буксиров.

Администрация Суэцкого канала заявила, что навигация в канале будет приостановлена до тех пор, пока контейнеровоз Ever Given не удастся снять с мели. От планов по транзиту нескольких судов пришлось отказаться.