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17:41 25.03.2021

Состояние Навального "крайне неблагополучное", диагноз пока неизвестен - адвокаты

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Алексея Навального обследовали, но о диагнозе и необходимом лечении пока не сообщили, заявили его адвокаты.

"В прошлую пятницу его осматривал тюремный невролог, диагноз и результаты обследования до сих пор неизвестны", - сообщил "Интерфаксу" (interfax.ru) адвокат Вадим Кобзев.

В свою очередь, другой защитник оппозиционера Ольга Михайлова сообщила телеканалу "Дождь", что в среду "его (Навального - ИФ) увезли в некую, как он говорит, гражданскую больницу и там ему провели МРТ-обследование". "Диагноз не поставили, то есть ему не сообщили о диагнозе, не сообщили и какое лечение необходимо применять к нему", - пояснила адвокат.

По мнению адвоката, состояние Навального "крайне неблагополучное".

"Он испытывает сильные боли в спине, в правой ноге, голень у него отнимается, (. . .) одна нога у него практически не действует", - отметила Михайлова.

Адвокат Кобзев в разговоре с "Интерфаксом" отметил, что состояние Навального осложняется тем, что "восемь раз за ночь его будят для "профилактического учета".

По словам защитника, Навальный получает обезболивающие.

В свою очередь, соратники Навального опубликовали его заявление на имя начальника колонии, директора ФСИН и генерального прокурора, в котором он просит обеспечить доступ к нему указанного им врача и получение необходимого лечения.

Об ухудшении состояния Навального ранее на этой неделе сообщили его адвокаты. В управлении ФСИН по Владимирской области в четверг заявили, что "по результатам обследования его состояние здоровья оценивается как стабильное, удовлетворительное".

Навальный в настоящее время находится в исправительной колонии N2 УФСИН России по Владимирской области под городом Покров, где он отбывает наказание по так называемому делу "Ив Роше".

Теги: #здоровье #навальный
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