Уведомлена о подозрении директор предприятия, обеспечивающего спецодеждой российских наемников на Донбассе

Украинские правоохранители заочно уведомили о подозрении в финансировании терроризма директора предприятия, которое обеспечивало спецодеждой членов подконтрольных России незаконных вооруженных формирований на Донбассе.

Как сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры в четверг, 48-летняя предпринимательница проживает на территории временно оккупированного Донецка.

"Досудебным расследованием установлено, что директор одного из частных предприятий, которое находится в Донецке, с 2019 года заключала договоры о закупке тканей для пошива форменной одежды для силовых и вооруженных подразделений, входящих в состав НЗФ РФ (незаконных вооруженных формирований Российской Федерации – ИФ)", - сообщают прокуратуре.

Там отмечают, что подозреваемая организовывала и выполняла заказ представителей так называемого "силового блока "ДНР" на изготовление и поставку форменной и специальной одежды, знаков различия и шевронов, осуществляла уплату денежных средств в виде так называемых "налогов и сборов" в псевдобюджет "ДНР", обеспечивая тем самым финансирование боевиков.

"Указанное предприятие обеспечивало одеждой работников так называемых "МЧС ДНР", "Министерства внутренних дел ДНР", "Министерства государственной безопасности ДНР", "Генеральной прокуратуры ДНР", "Министерства юстиции ДНР", "Администрации главы ДНР", - резюмируют правоохранители.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 258-5 УК Украины.