Жовква и советник президента Эстонии обсудили взаимодействие в контексте перспективы получения Украиной ПДЧ в НАТО

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква и советник президента Эстонской Республики по вопросам внешней политики Лаури Куусинг в ходе онлайн-встречи обсудили вакцинацию граждан против COVID-19 и взаимодействие в контексте перспективы получения Украиной Плана действий относительно членства в НАТО.

Как сообщает пресс-служба президента, собеседники обсудили меры, принимаемые в Украине и Эстонии в контексте преодоления новой волны пандемии COVID-19 и обеспечения надлежащей защиты населения, а также осуществление вакцинации граждан качественными сертифицированными вакцинами.

Так, Лаури Куусинг отметил, что руководство Эстонии регулярно нарушают в пределах Евросоюза вопрос скорейшего предоставления странам-партнерам доступа к получению вакцины от коронавируса.

"Стороны подробно обсудили сотрудничество двух государств в контексте реализации стратегического курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграции. Состоялся обмен мнениями относительно важности фиксации европейской перспективы Украины и поддержки Эстонией соответствующих усилий нашего государства. Были также обсуждены алгоритм дальнейшего двустороннего взаимодействия в контексте перспективы получения Украиной Плана действий относительно членства в НАТО", - сказано в сообщении.

Отмечается, что Жовква напомнил в ходе встречи, что в августе 2021г. в рамках празднования 30-й годовщины независимости Украины состоится инаугурационный саммит "Крымской платформы", к участию в котором приглашены мировые лидеры, в частности президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

В завершение переговоров собеседники констатировали взаимный настрой на дальнейшую поддержку динамики двустороннего диалога.