События

16:28 25.03.2021

В Кабмине разработали Концепцию общегосударственной информационной кризисной "горячей линии"

1 мин читать
В Кабмине разработали Концепцию общегосударственной информационной кризисной "горячей линии"

В правительстве разработана Концепция общегосударственной информационной кризисной "горячей линии" в Украине.

"Сегодня во время итогового заседания рабочей группы была представлена Концепция общегосударственной информационной кризисной "горячей линии" в Украине… По завершению рабочей группы был представлен проект распоряжения Кабинета министров Украины "Об одобрении Концепции создания общегосударственной телефонной кризисной "горячей линии", будут представлены в ближайшей время на рассмотрение правительства", - написал министр Кабинета министров Олег Немчинов в Телеграм-канале.

По его словам, для оперативного и своевременного информирования населения Украины функционал Правительственного контактного центра будет расширен: для всех центральных органов исполнительной власти появляется возможность использования такой дополнительной опции работы контактного центра как кризисной "горячей линии".

"Так, в случае возникновения кризисной ситуации, определенной в Кодексе гражданской защиты Украины или в статье 4 закона Украины "О Совете национальной безопасности и обороны Украины", осуществляется оперативное информирование населения официальной правительственной информацией. Граждане получают возможность непосредственно и быстро с правительственного первоисточника узнавать полную и достоверную информацию", - подчеркнул Немчинов.

Кроме того, по мнению министра, наличие такого правительственного коммуникационного механизма, как информационная кризисная линия, является чрезвычайно важным средством противодействия распространению различных фейков и весомым вкладом в обеспечение национальной безопасности и обороны Украины в части информационной защиты.

Теги: #горячая_линия #концепция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:47 18.03.2021
Минэнерго отозвало для пересмотра концепцию реформировании угольной отрасли

Минэнерго отозвало для пересмотра концепцию реформировании угольной отрасли

21:04 17.02.2021
Генсек НАТО Столтенберг предложит лидерам на саммите пересмотреть и обновить стратегическую концепцию организации

Генсек НАТО Столтенберг предложит лидерам на саммите пересмотреть и обновить стратегическую концепцию организации

18:17 13.01.2021
Кабмин принял Концепцию космической программы Украины на 2021-2025 c объемом бюджетного финансирования 15 млрд грн

Кабмин принял Концепцию космической программы Украины на 2021-2025 c объемом бюджетного финансирования 15 млрд грн

16:25 05.01.2021
Кабмин утвердил план реализации Концепции реформы финансирования системы обеспечения культурными услугами

Кабмин утвердил план реализации Концепции реформы финансирования системы обеспечения культурными услугами

15:06 23.12.2020
Кабмин одобрил Концепцию экономического развития Донбасса до 2030 года

Кабмин одобрил Концепцию экономического развития Донбасса до 2030 года

17:19 08.12.2020
Украина подготовит Концепцию развития водородной энергетики, рассчитывает на сотрудничество с Германией – Шмыгаль

Украина подготовит Концепцию развития водородной энергетики, рассчитывает на сотрудничество с Германией – Шмыгаль

15:31 18.11.2020
Кабмин обязал регистрировать обращения граждан через "горячие" линии и рассматривать их в течение одного рабочего дня

Кабмин обязал регистрировать обращения граждан через "горячие" линии и рассматривать их в течение одного рабочего дня

19:17 11.11.2020
Украинский международный финцентр с участием государства может быть запущен осенью 2023 года – концепция

Украинский международный финцентр с участием государства может быть запущен осенью 2023 года – концепция

10:16 11.11.2020
Больше всего жалоб в контакт-центр Минздрава по противодействию COVID-19 поступает на работу семейных врачей

Больше всего жалоб в контакт-центр Минздрава по противодействию COVID-19 поступает на работу семейных врачей

18:41 24.10.2020
В день выборов ГБР открывает телефон "горячей линии" для сообщений о нарушениях

В день выборов ГБР открывает телефон "горячей линии" для сообщений о нарушениях

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ЕСПЧ обязал выплатить компенсацию более 19 тыс. евро экс-нардепу от КПУ Александровской - адвокат

Степанов: В Украине нет смертей от вакцинации против COVID-19

Черкасская и Николаевская области по показателям эпидопасности соответствуют "красной" зоне – Минздрав

Апелляционный суд оставил в силе решение о заочном аресте Януковича по делу о захвате госвласти

Число жертв аварии, произошедшей возле Кашице в Польше, увеличилось до шести – МИД

ПОСЛЕДНЕЕ

Данилов: США не направляли в СНБО документы о возможности санкций против Коломойского, Дубинского и Деркача в Украине

Папа Римский Франциск принял Шмыгаля на частную аудиенцию

ЕС приветствует подписание закона о БЭБ

В Луцке столкнулись маршрутка и грузовик, пострадали семь человек

Разумков в марте получил более 1 млн грн дохода от отчуждения движимого имущества

Зеленский подписал закон о продлении сроков установки счетчиков газа потребителям, использующих его для приготовления пищи

ВАКС избрал экс-начальнице департамента ПриватБанка Конопкиной меру пресечения в виде 2,74 млн грн залога

Зеленский подписал закон об усилении ответственности за лжеминирование

ЕСПЧ обязал выплатить компенсацию более 19 тыс. евро экс-нардепу от КПУ Александровской - адвокат

Степанов: В Украине нет смертей от вакцинации против COVID-19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА