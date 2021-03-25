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16:36 25.03.2021

Данилов: США не направляли в СНБО документы о возможности санкций против Коломойского, Дубинского и Деркача в Украине

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Данилов: США не направляли в СНБО документы о возможности санкций против Коломойского, Дубинского и Деркача в Украине

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что в распоряжение СНБО пока не поступали документы от США, на основании которых в Украине мог бы быть рассмотрен вопрос о введении национальных санкций против бизнесмена Игоря Коломойского, народных депутатов Александра Дубинского и Андрея Деркача.

"СНБО работает с документами. Мы не работаем с эмоциями. Если страна (США – ИФ) в установленном порядке будет передавать свои документы в Украину, мы будем рассматривать их в соответствующих институциях. После этого могут вводиться процессы (санкции - ИФ) … На сегодняшний день, как мне известно, документов относительно Игоря Валерьевича Коломойского, Дубинского или Деркача в наших официальных институциях нет, чтобы мы их рассматривали. Если они будут – это вопросы другого уровня", - заявил Данилов в эфире программы "Запитання тут ставимо ми" на радио "НВ" в четверг, 25 марта.

Как сообщалось, Вашингтон 11 января 2021 года включил в санкционный список по Украине 11 физических лиц и организаций. Под санкции подпали семь граждан Украины, в частности народный депутат фракции "Слуга народа" Дубинский и четыре базирующихся, по данным Минфина США, в Украине организации. Эти меры введены против них, поскольку в Вашингтоне утверждают, что они вмешивались в избирательный процесс в США.

По сообщениям Минфина США, эти физлица связаны с народным депутатом Украины Андреем Деркачом, в отношении которого США ввели санкции в сентябре 2020 года "за попытки повлиять на президентские выборы в США 2020 года". Самого Деркача Минфин в пресс-релизе называет "российским агентом". Дубинский свою связь с Деркачом отрицает.

В начале марта госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о санкциях против бизнесмена и бывшего украинского государственного деятеля Игоря Коломойского в связи с его причастностью к крупной коррупции, ему и его ближайшим родственникам запрещен въезд в США.

Блинкен указал, что в своем официальном статусе главы Днепропетровской области Украины с 2014 по 2015 год Коломойский был причастен к коррупционным действиям, которые подорвали верховенство закона и веру украинской общественности в демократические институты своего правительства и общественные процессы, в том числе используя свое политическое влияние и официальную власть для его личной выгоды.

Директор Института Маккейна и экс-спецпредставитель Государственного департамента США в Украине (2017-2019) Курт Волкер позднее заявил, что США ожидают, что Украине удастся удержать ПриватБанк от выплат его бывшим собственникам и расследовать обстоятельства, которые привели к национализации банка, в частности, деятельности его бывшего владельца Коломойского.

Теги: #сша #санкции #данилов
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