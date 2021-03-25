В Луцке столкнулись маршрутка и грузовик, пострадали семь человек

В Луцке в результате ДТП с участием маршрутного такси и грузовика пострадали семь человек, сообщает полиция Волынской области.

"Автопроисшествие произошло в 12:30 по улице Киверцовской в Луцке. Столкнулись маршрутное такси "Богдан" и грузовик "ЗИЛ" с прицепом. В настоящее время за помощью к медикам обратилось 6 пассажиров и водитель маршрутного такси", - указывается в сообщении.

Данные о происшествии зарегистрированы в журнале единого учета заявлений и сообщений граждан об уголовных правонарушениях и других происшествиях. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Продолжается проверка.