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15:20 25.03.2021

Зеленский подписал закон об усилении ответственности за лжеминирование

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Зеленский подписал закон об усилении ответственности за лжеминирование

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в ст.259 Уголовного кодекса Украины об усилении ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан" № 1292-IX, который Верховная Рада приняла 2 марта 2021 года.

Как сообщается на сайте главы государства, этот документ имеет целью существенно уменьшить количество заведомо ложных сообщений о минировании объектов и обеспечить экономию материальных и других ресурсов органов государственной власти, привлеченных для проверки ложной информации.

"Закон вводит уголовную ответственность за заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями, если заведомо ложное сообщение касается критически важных объектов инфраструктуры или зданий и сооружений, обеспечивающих деятельность органов государственной власти, или учреждений здравоохранения, или учебных заведений. Такое деяние наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет", - говорится в сообщении.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

По данным Национальной полиции Украины, в 2019 году было начало досудебное расследование по около 2 тыс. преступлений по соответствующей статье Уголовного кодекса, что вдвое больше, чем в 2018 году. А с января по март 2020 года начато 213 уголовных производств по указанной статье, при этом нередко одновременно сообщается о минировании десятков объектов.

Теги: #лжеминирование #закон
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