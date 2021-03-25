ЕСПЧ обязал выплатить компенсацию более 19 тыс. евро экс-нардепу от КПУ Александровской - адвокат

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) рассмотрел заявление, поданное адвокатом Александром Шадриным в интересах экс-нардепа от Компартии Украины Аллы Александровской, обвиняемой в сепаратизме, и 25 марта вынес решение.

"Европейский суд по правам человека признал незаконным и необоснованным задержание Аллы Александровны... (нарушение пункта 1 (с) статьи 5). Он также признал арест на протяжении 4-х месяцев чрезмерно длительным (нарушение пункта 3 статьи 5 Конвенции), а содержание в металлической клетке - унижающим достоинство обращением (нарушение статьи 3 Конвенции)", - сообщил Шадрин корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина".

Он добавил, что суд постановил взыскать более 19 тыс.евро компенсации.

"ЕСПЧ постановил взыскать 19 163 евро компенсации, включая 3 000 евро расходов на правовую помощь адвокатов и 563 евро прочих расходов и издержек", - сказал Шадрин.

В решении, опубликованном на сайте ЕСПЧ, указано, что государство-ответчик (Украина) должно выплатить компенсацию в течение трех месяцев.

Он выразил благодарность юристам Украинского хельсинского Союза по правам человека за помощь во время коммуникации.

Шадрин отметил, что удовлетворен вынесенным ЕСПЧ решением и не исключил, что подаст заявления и в связи с другими нарушениями, в частности по длительности рассмотрения (обвинительный акт в отношении Александровской был направлен в Харьковский райсуд в декабре 2016 года). Очередное заседание по делу назначено на понедельник, 29 марта. Планируется изучение письменных материалов.

Как сообщалось, 28 июня 2016г. адвокат экс-нардепа от КПУ Аллы Александровской Александр Шадрин сообщил, что у его подзащитной прошел обыск и она была задержана. Ей инкриминируют ч.2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч.3 ст.369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу) Уголовного кодекса Украины.

29 июня 2016г в СБУ подтвердили, что правоохранители задержали Александровскую, а ее сын Александр, который скрывается в РФ, извещен о подозрении и объявлен в розыск.

"Сотрудники СБУ получили информацию, что представители запрещенной в стране коммунистической партии, в частности бывший народный депутат от КПУ Алла Александровская, и ее сын Александр, который скрывается в России, пытаются подкупить руководство и депутатов местных советов региона для принятия на сессиях обращений к парламенту и президенту относительно изменений в Конституцию по вопросам федерализации. За подписи под документом коммунисты предлагали $9 тыс. В то же время, по оперативным данным, ФСБ выделила на подкуп депутатов в несколько раз большую сумму, но коммунисты присвоили значительную часть денег", - говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

30 июня 2016 г. Киевский райсуд Харькова арестовал Александровскую на 60 дней без возможности внесения залога. Впоследствии эта мера пресечения неоднократно продлевалась.

8 октября 2016 года Шадрин подал в ЕПСЧ заявление в интересах своей подзащитной.

13 октября 2016г Апелляционный суд Харьковской области частично удовлетворил жалобу Александровской и ее защитников и изменил меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

"Коллегия судей считает, что продление срока содержания под стражей Александровской А.А. с учетом неудовлетворительного состояния здоровья и наличия болезни, которая прогрессирует и ставит под угрозу жизнь, не может быть оправдано соображениями безопасности", - говорится в мотивировочной части определения суда.

В декабре 2016г. обвинительный акт в отношении А.Александровской был отправлен в Харьковский райсуд для рассмотрения по сути.