Украина отнесена к "серой" зоне на Кипре, что предусматривает ряд ограничений на въезд

В связи с распространением рядом украинских СМИ информации о возможном открытии границы Кипра для туристов из Украины с 1 апреля 2021 года посольство Украины разъяснило, что с 1 марта 2021 года на Кипре введено деление стран мира по отдельным категориям (зонам) с точки зрения соблюдения обязательных условий для въезда на территорию страны.

"Принадлежность стран к соответствующим категориям (зонам) пересматривается еженедельно на основании данных отчета Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC) с учетом эпидемиологической ситуации в той или иной стране. По состоянию на 25 марта Украина отнесена к "серой" зоне, что предусматривает ряд ограничений на въезд из Украины", - говорится в сообщении посольства в четверг.

Подчеркивается, то официального подтверждения кипрской стороны о переводе Украины с 1 апреля с.г. к другой категории стран не обнародовалось.

"Рекомендуем потенциальным туристам и визитерам Кипра дождаться подтверждения информации, которая должна быть обнародована на официальных кипрских ресурсах, таких как Press and information office, CyprusFlightPass или сайте посольства Украины", - указывается в разъяснении.

Посольство попутно напомнило, что в случае перевода Украины в т.н."красную" зону будут применяться такие требования, как регистрация на платформе CyprusFlightPass, двойное тестирование, а именно ПЦР-тест, сделанный в стране вылета не позднее чем за 72 часа + ПЦР-тест по прилету на Кипр (самоизоляция до получения результата теста), а также наличие документов , подтверждающих цель поездки.