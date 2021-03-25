Во Львовской области задержан военнослужащий с Яворовского полигона, подозреваемый в организации нелегальных АЗС

Правоохранители задержали руководителя структурного подразделения Международного центра миротворчества и безопасности, который дислоцируется на территории воинской части Яворовского полигона, при получении неправомерной выгоды, сообщает Офис генерального прокурора.

"По данным следствия, в течение 2020 - 2021 годов, используя служебное положение, он систематически реализовывал на территории военной части дизельное топливо предпринимателям, за что получал от них неправомерную выгоду", - указывается в сообщении.

Кроме этого, военнослужащий организовал на территории Яворовского района деятельность двух незаконных автозаправочных комплексов, на которых ежемесячно сбывал местным жителям похищенное топливо. По предварительной информации, такая деятельность приносила ему около 200 тыс. грн прибыли ежемесячно.

Военнослужащий был задержан во время получения неправомерной выгоды в размере 38 тыс. грн.

На данный момент продолжаются следственные действия, проводятся обыски по месту проживания задержанного и лиц, которые могут быть причастны к совершению уголовного правонарушения, а также на территории военной академии.

Как сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, во время обысков у сообщников задержанного, у гражданских лиц были изъяты более 5 тонн похищенного топлива из военной части Вооруженных сил Украины, а у военнослужащих обнаружены и изъяты наличные средства, полученные от незаконной реализации горюче-смазочных материалов.

Задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления по статьям получения неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение, и завладения военным имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенном в условиях особого периода (ч.3 ст. 368, ч.3 ст. 410 УК Украины).

Районным судом будет решен вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должности.

Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.