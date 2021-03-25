События

14:05 25.03.2021

Апелляционный суд оставил в силе решение о заочном аресте Януковича по делу о захвате госвласти

2 мин читать
Апелляционный суд оставил в силе решение о заочном аресте Януковича по делу о захвате госвласти

Киевский апелляционный суд подтвердил законность решения о заочном аресте экс-президента Виктора Януковича по делу о захвате государственной власти.

Соответствующее определение суд вынес в четверг, отказав таким образом в удовлетворении апелляции адвокатов на решение Печерского районного суда Киева от 4 мая 2020 года об избрании меры пресечения Януковичу в виде заочного ареста в деле об изменениях в Конституцию с целью захвата власти.

"Постановление,… которым избрана мера пресечения Януковичу,.. оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", - говорится в решении суда.

Суд огласил резолютивную часть определения, полный текст будет обнародован 30 марта.

Защита в своей жалобе, в частности, апеллировала к процессуальным нарушениям со стороны следствия и отсутствию надлежащих документов о международном розыске Януковича. Сторона обвинения в ходе судебного заседания заявила об отсутствии каких-либо процессуальных нарушений и пояснила позицию относительно розыска: "В этом производстве … Янукович на учете как разыскиваемое лицо… Есть поручение СБУ, данное следователям, о розыске… Есть письма, подтверждающие международный розыск".

Как сообщалось со ссылкой на Офис генпрокурора, в уголовном производстве от 7 ноября 2017 года по ч.1 ст.109 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) расследуются обстоятельства захвата Януковичем в сентябре-октябре 2010 года государственной власти путем совершения действий, направленных на незаконное увеличение объема его властных полномочий как президента Украины.

По информации Офиса генпрокурора, в 2010 году Конституционный суд Украины вернул страну к президентско-парламентской форме правления, вернув президенту часть утраченных полномочий. Решение КС по сути ввело в действие Конституцию 1996 года. 1 октября 2010 года текст "новой Конституции" был опубликован в спецвыпуске бюллетеня "Официальный вестник Украины".

4 мая 2020 года Печерский районный суд Киева по ходатайству Офиса генпрокурора избрал меру пресечения Януковичу в виде заочного ареста в деле об изменениях в Конституцию с целью захвата власти.

 

 

Теги: #суд #янукович
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:47 25.03.2021
Суд назначил дело Кернеса к рассмотрению на 7 апреля

Суд назначил дело Кернеса к рассмотрению на 7 апреля

13:12 25.03.2021
Суд начал рассмотрение по существу апелляции на заочный арест Януковича по делу о захвате госвласти

Суд начал рассмотрение по существу апелляции на заочный арест Януковича по делу о захвате госвласти

10:32 25.03.2021
В суд направлено дело против экс-чиновников СВР, нанесших ведомству 2,2 млн грн убытков

В суд направлено дело против экс-чиновников СВР, нанесших ведомству 2,2 млн грн убытков

07:57 24.03.2021
В Крыму к 6 годам тюрьмы приговорили крымчанина за участие в "украинском нацбатальоне"

В Крыму к 6 годам тюрьмы приговорили крымчанина за участие в "украинском нацбатальоне"

20:39 23.03.2021
Суд по "делу Шеремета": Антоненко остается под стражей, Кузьменко - под домашним арестом, Дугарь - под действием обязательств

Суд по "делу Шеремета": Антоненко остается под стражей, Кузьменко - под домашним арестом, Дугарь - под действием обязательств

15:07 23.03.2021
Суд по "делу Шеремета" продолжил исследование доказательств дела, Антоненко доставлен на заседание

Суд по "делу Шеремета" продолжил исследование доказательств дела, Антоненко доставлен на заседание

20:55 19.03.2021
Зеленский о санкциях СНБО против Януковича и еще 26 лиц: странно, что этого не сделали с 2014 года

Зеленский о санкциях СНБО против Януковича и еще 26 лиц: странно, что этого не сделали с 2014 года

20:15 19.03.2021
СНБО ввел санкции в отношении Януковича, Азарова, Табачника, Лебедева, Пшонки, Курченко, Аксенова, Поклонской и других экс-чиновников

СНБО ввел санкции в отношении Януковича, Азарова, Табачника, Лебедева, Пшонки, Курченко, Аксенова, Поклонской и других экс-чиновников

19:21 19.03.2021
СБУ рекомендует СНБО ввести санкции в отношении Януковича, Азарова, Табачника, Лебедева, Пшонки и других экс-чиновников

СБУ рекомендует СНБО ввести санкции в отношении Януковича, Азарова, Табачника, Лебедева, Пшонки и других экс-чиновников

18:17 19.03.2021
Суд не освободил Стерненко из-под стражи – адвокат

Суд не освободил Стерненко из-под стражи – адвокат

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ЕСПЧ обязал выплатить компенсацию более 19 тыс. евро экс-нардепу от КПУ Александровской - адвокат

Степанов: В Украине нет смертей от вакцинации против COVID-19

Черкасская и Николаевская области по показателям эпидопасности соответствуют "красной" зоне – Минздрав

Число жертв аварии, произошедшей возле Кашице в Польше, увеличилось до шести – МИД

В Украину отправилась первая партия вакцины от COVID-19 китайской компании Sinovac

ПОСЛЕДНЕЕ

ЕСПЧ обязал выплатить компенсацию более 19 тыс. евро экс-нардепу от КПУ Александровской - адвокат

Степанов: В Украине нет смертей от вакцинации против COVID-19

Украина отнесена к "серой" зоне на Кипре, что предусматривает ряд ограничений на въезд

Во Львовской области задержан военнослужащий с Яворовского полигона, подозреваемый в организации нелегальных АЗС

Черкасская и Николаевская области по показателям эпидопасности соответствуют "красной" зоне – Минздрав

Число жертв аварии, произошедшей возле Кашице в Польше, увеличилось до шести – МИД

Венедиктова задекларировала 945 тыс. грн доходов за 2020 год

Госпродпотребслужба выявила АЧС в Винницкой области и ввела ограничения

Польша вновь ставит антирекорд по числу заражений COVID-19 за сутки

Зеленский назвал подготовку к деоккупации Донбасса одной из стратегических задач СБУ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА