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13:42 25.03.2021

Венедиктова задекларировала 945 тыс. грн доходов за 2020 год

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Венедиктова задекларировала 945 тыс. грн доходов за 2020 год

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова указала 944 тыс. 944 грн доходов в электронной декларации об имуществе и доходах за 2020 год.

В частности, заработная плата составила 910 006 грн, доход от предоставления имущества в аренду – 32 640 грн, компенсация за неиспользованный отпуск – 2 072 грн, банковские проценты – 226 грн, а ее муж за прошлый год задекларировал 1 289 662 грн доходов.

Также она указала 10 495 грн и 5 132 евро на банковских счетах, а также 620 тыс. грн и 20 тыс. дол наличных средств, а ее муж – 87 123 грн на банковских счетах, а также 800 тыс. грн и 20 тыс. долларов наличными.

Венедиктова владеет нежилым помещением (149,5 кв. м) и паркоместом (15,7 кв. м) в Харькове, а также проживает в арендованном мужем доме (147,8 кв. м), который расположен на земельном участке (1,5 тыс. кв. м) в Киевской области, а дочка владеет 50% земельного участка (1,5 тыс. кв. м) и 50% дома (387,5 кв. м) в Харьковской области.

Кроме того, генпрокурор владеет автомобилем Porsche Cayenne 2013 года выпуска, а ее муж пользуется автомобилем отца – Honda CR-V 2016 года выпуска.

Среди прочего, Венедиктова владеет правом на знак для товаров и услуг по консультированию относительно интеллектуальной собственности, медиации, законодательного исследования.

Теги: #венедиктова #декларация
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