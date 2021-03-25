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13:39 25.03.2021

Госпродпотребслужба выявила АЧС в Винницкой области и ввела ограничения

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Госпродпотребслужба выявила АЧС в Винницкой области и ввела ограничения

Эпизоотический очаг африканской чумы свиней (АЧС) был обнаружен на территории фермерского хозяйства "Маяк" (с.Пиков Винницкой обл.) и подтвержден в Винницкой областной государственной лаборатории, сообщила Государственная служба Украины по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей в четверг.

По данным Нацполиции в Винницкой области, полицейские совместно с представителями Госпродпотребслужбы принимают меры по ликвидации и недопущению распространения болезни в данном населенном пункте.

Ведомствами введен 40-дневный карантин на территории Ивановской, Улановской сельских терробщин, а также Калиновской и Хмельницкой городских терробщин.

Нацполиция уточнила, что полицейские контролируют перемещение продуктов животного происхождения в зоне карантина.

Как сообщалось, Госпродпотребслужба в феврале 2021 года выявила АЧС на свалке возле пгт Врадиевка (Николаевская обл.) и ввела карантин вокруг зоны очага заражения радиусом 3 км.

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней, впервые зафиксированное в 1903 году в Южной Африке. АЧС не поддается лечению и вакцинопрофилактике, остановить распространение вируса можно только карантинными мерами. АЧС безопасен для человека, но влечет за собой экономический урон, поскольку все животные в очаге заражения должны быть уничтожены.

Теги: #ачс #винницкая_область #агропром
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