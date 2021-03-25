Зеленский назвал подготовку к деоккупации Донбасса одной из стратегических задач СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сотрудников и ветеранов Службы безопасности Украины с профессиональным праздником и 29-летием создания СБУ.

"Именно ваша спецслужба закрывает широчайшее поле действий, реагируя на угрозы по всей Украине: и в мирных городах, и на передовой, и на оккупированных территориях", - сказал Зеленский в своем поздравлении, текст которого приводится на сайте главы государства в четверг.

По его словам, среди стратегических задач СБУ - реформа и преобразования спецслужбы в соответствии с моделью лучших мировых спецслужб, а также подготовка к деоккупации Донбасса.

"Я уверен, что благодаря вашим знаниям, опыту и мужеству все эти задачи обязательно будут выполнены", - подчеркнул глава государства.

Он также отметил высокую заслугу СБУ в сборе и подготовке материалов для последних решений СНБО. "Без вашей работы долгожданное для украинцев восстановление справедливости было бы невозможным", - подчеркнул Зеленский.