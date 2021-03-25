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13:12 25.03.2021

Суд начал рассмотрение по существу апелляции на заочный арест Януковича по делу о захвате госвласти

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Суд начал рассмотрение по существу апелляции на заочный арест Януковича по делу о захвате госвласти

Киевский апелляционный суд начал рассмотрение по существу апелляционной жалобы на заочный арест экс-президента Виктора Януковича по делу о захвате государственной власти.

В ходе судебного заседания в четверг защитник Януковича Александр Горошинский заявил отвод коллегии судей в связи с тем, что судьи принимали решения, связанные с рассмотрением этого дела. Адвокат напомнил, что сторона обвинения ранее заявляла отводы судьям Апелляционного суда по данному делу на тех же основаниях, и они были удовлетворены.

Сторона обвинения в свою очередь отметила, что нельзя говорить о предвзятости судей, так как судьи принимали разного рода решения.

"Условия, на которых были заявлены отводы ранее обвинением и сейчас защитой, не зеркальны… Объективных данных, которые бы свидетельствовали о предвзятости, защитником не предоставлено", - сказал прокурор в процессе.

Он напомнил, что эта апелляция рассматривается уже более года, действия защиты направлены на дальнейшее затягивание рассмотрения.

Суд отказал в удовлетворении ходатайства об отводе, отметив, что высказанные защитой сомнения в объективности судей не убедительны.

После этого защита заявила ходатайство от адвоката Виталия Сердюка о переносе заседания в связи с тем, что он не может присутствовать на заседании по уважительной причине – состоянию здоровья. Прокуроры возражали против переноса заседания, снова указывая на попытки защиты затянуть рассмотрение апелляции.

Суд отказ в удовлетворении этого ходатайства и приступил к рассмотрению апелляции по существу.

Как сообщалось со ссылкой на Офис генпрокурора, в уголовном производстве от 7 ноября 2017 года по ч.1 ст.109 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) расследуются обстоятельства захвата Януковичем в сентябре-октябре 2010 года государственной власти путем совершения действий, направленных на незаконное увеличение объема его властных полномочий как президента Украины.

По информации Офиса генпрокурора, в 2010 году Конституционный суд Украины вернул страну к президентско-парламентской форме правления, вернув президенту часть утраченных полномочий. Решение КС по сути ввело в действие Конституцию 1996 года. 1 октября 2010 года текст "новой Конституции" был опубликован в спецвыпуске бюллетеня "Официальный вестник Украины".

4 мая 2020 года Печерский районный суд Киева по ходатайству Офиса генпрокурора избрал меру пресечения Януковичу в виде заочного ареста в деле об изменениях в Конституцию с целью захвата власти.

 

Теги: #суд #янукович
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